Jovem de 22 anos comemora laqueadura e gera debate nas redes: “Realizei meu sonho”

Foto: Reprodução | Uma jovem de 22 anos viralizou nas redes sociais ao comemorar a realização de um sonho: a laqueadura. Sem filhos ou companheiro, ela compartilhou com orgulho o momento, destacando a liberdade de poder decidir sobre o próprio corpo. A atitude dividiu opiniões e trouxe à tona discussões sobre direitos reprodutivos, autonomia feminina e mudanças na legislação brasileira.

Desde 2022, com a atualização da Lei do Planejamento Familiar, mulheres a partir de 21 anos podem optar pela esterilização voluntária sem precisar de consentimento do cônjuge ou ter filhos. A laqueadura é considerada um método definitivo e requer reflexão antes da decisão.

“Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria”, escreveu a jovem, citando Machado de Assis. A publicação gerou elogios e críticas: enquanto alguns celebraram o empoderamento, outros questionaram a decisão precoce.

Especialistas alertam que a cirurgia deve ser feita com convicção. “Mesmo com reversão, as chances de gravidez natural são baixas. A fertilização in vitro pode ser a única alternativa”, explica a ginecologista Graziela Canheo.

A repercussão evidencia que, mais do que uma escolha individual, a decisão de não ter filhos continua sendo um tema cercado por tabus e julgamentos.

