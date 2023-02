Jovem de 22 anos é morto a tiros e facadas na madrugada desta segunda-feira, em Uruará

Vítima foi atingida por um tiro e várias facadas no peito. (Foto:Reprodução de Gazeta Real).

Vítima teria sido morta por interferir em uma briga durante festa

Um jovem de 22 anos, identificado como Ismael Sousa, foi morto com um tiro de arma de fogo e várias facadas no peito na madrugada desta segunda-feira, 27, em Uruará, no sudoeste do estado.

De acordo com informações apuradas pelo site Gazeta Real, há a suspeita de que ele foi alvo de vingança, por ter interferido em uma briga durante uma festa.

As informações são de que Ismael estava em uma festa no bairro Mini Indústria, onde teria ocorrido uma briga na qual o homem assassinado acabou interferindo. Depois, quatro indivíduos seguiram a vítima pela avenida Tapajós e, na esquina com a Rua 15 de Novembro, consumaram a execução. O crime ocorreu por volta das 4h da manhã.

Os assassinos não foram identificados até o momento. O site do interior diz que a Polícia Civil do Pará (PC) esteve no local e já iniciou trabalho de investigação. A vítima já tinha passagem na delegacia.

Em nota, a PC disse que a morte de Ismael foi registrada Delegacia de Uruará. ” Agentes policiais se deslocaram até o local do crime, onde encontraram a vítima, que não resistiu aos ferimentos. Diligências são realizadas a fim de localizar os autores do crime.

Informações que possam auxiliar nas investigações podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no número 181″, detalhou o comunicado.

Por:Jornal Folha do Progresso em Com informações do O liberal 27/02/2023/07:34:26

