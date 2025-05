Jovem de 22 anos morre durante treino em academia

Dayane de Jesus Barbosa, de 22 anos, morreu durante treino em academia de Copacabana. | Reprodução/Redes Sociais

Dayane de Jesus estava em uma academia de Copacabana quando teve mal súbito durante treino; local foi interditado por falta de equipamento obrigatório.

Uma jovem universitária morreu durante um treino em uma academia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (20).

Dayane de Jesus Barbosa tinha 22 anos de idade e era estudante de Relações Internacionais na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ela sofreu um mal súbito ao iniciar um exercício e não resistiu.

Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ), o estabelecimento não possuía um desfibrilador, equipamento que é obrigatório por lei em academias, responsável por emitir choques elétricos que podem reverter uma parada cardíaca. Mesmo com a tentativa de socorro por alunos que estavam no local, a jovem não foi reanimada a tempo.

A academia foi interditada e o caso está sob investigação da 12ª DP (Copacabana). Em nota, a PCERJ informou que “outras diligências estão sendo realizadas para esclarecer todos os fatos”.

A morte de Dayane mobilizou a comunidade acadêmica da universidade onde ela estudava. O Instituto de Relações Internacionais e Defesa da UFRJ lamentou profundamente a perda e declarou luto oficial de três dias.

“Compartilhamos com sua família e seus amigos a dor por essa perda, e nos colocamos à disposição para qualquer apoio que se fizer necessário”.

Lei exige desfibrilador

A Lei Municipal nº 7.259, de 2022, determina a obrigatoriedade da presença de desfibriladores em academias, clubes, estádios, centros comerciais, escolas, entre outros.

O equipamento deve estar disponível para uso contínuo, com manutenção em dia e um equipe treinada para usá-lo caso seja necessário.

O descumprimento da norma prevê multa de R$ 5 mil, corrigida anualmente, além da possível interdição do estabelecimento, como ocorreu neste caso.

