Jovem de 22 anos morre em colisão entre carro e caminhão na BR-010, no Pará

Foto:Reprodução | Acidente ocorreu na tarde desta terça-feira, 14, no km 139 da rodovia; Polícia Civil e equipe do CPC Renato Chaves estiveram no local.

A Polícia Civil do Pará informou que um acidente de trânsito com vítima fatal foi registrado por volta das 15h30 desta terça-feira (14) no km 139 da BR-010, em Paragominas, sudeste do Pará.

Segundo o relatório policial, a colisão envolveu um caminhão de carga semi-reboque e um veículo de passeio. O motorista do carro, Jean Jamison da Costa Alves, de 22 anos, morreu ainda no local do acidente. O condutor do caminhão, identificado como Nelson Iglesias, permaneceu no local até a chegada da equipe da 13ª Seccional Urbana de Paragominas, responsável pelo atendimento da ocorrência.

Os policiais foram acompanhados pela perícia de local de crime e pela equipe de remoção do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, que realizaram os procedimentos técnicos. Foram requisitadas perícias e exames para identificar as causas do acidente. O caso segue sob investigação da Diretoria de Polícia do Interior (DPI), por meio da Superintendência Regional do Capim.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/10/2025/07:00:00

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

