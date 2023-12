Jovem de 25 anos, filho de ex-vereador, é assassinado a tiros no distrito de Campo Verde, em Itaituba-Pará

Homicídio ocorreu na madrugada deste sábado (09); o corpo de João Olavo de Sousa Santos foi encontrado por populares que acionaram a polícia. Nenhum suspeito foi preso pelo crime. João é filho do ex-vereador João Crente, falecido em 2012.

Na madrugada deste sábado (09), um jovem de 25 anos, identificado como João Olavo de Sousa Santos, foi encontrado morto no distrito de Campo Verde, Itaituba, sudoeste do Pará. A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 4h30min, após relatos de um corpo encontrado na entrada do ramal do Barbosa.

Ao chegar ao local, a PM confirmou a veracidade do ocorrido. João Olavo, que é filho do ex-vereador João Crente, falecido em dezembro de 2012, foi presumivelmente vítima de disparos de arma de fogo. As circunstâncias e a autoria do crime ainda estão sob investigação, e até o momento, não há informações sobre possíveis suspeitos.

Zenaide Rodrigues, mãe da vítima, relatou que viu o filho pela última vez por volta de 00h30 em frente à casa deles com um colega. Ela foi informada sobre a morte do filho quase às 5h da manhã. Segundo Zenaide, há imagens não muito nítidas de uma caminhonete se movimentando de ré no local onde o corpo foi encontrado, e moradores relataram ter ouvido disparos de arma de fogo por volta das 4h10.

Apesar de João Olavo ser usuário de entorpecentes, sua mãe afirmou não ter conhecimento de qualquer desafeto que pudesse estar envolvido no crime. O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que está conduzindo as investigações para elucidar o homicídio e identificar os responsáveis.

Fonte: Portal Giro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/12/2023/19:09:45

