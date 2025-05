Jovem de 26 anos fica paraplégica após espremer furúnculo e quase morre: ‘tentei tirar o pus’

Foto:Reprodução / Redes Sociais | Mãe de um menino de três anos, Jessica da Silva Avelino não imaginava que sua vida mudaria completamente depois de tentar espremer um furúnculo no braço. A jovem de 26 anos, moradora do Espírito Santo, contou sua história para coluna ‘Viva Bem’, do portal Uol, e surpreendeu com o relato de quase morte.

Tudo começou em novembro de 2023, quando ela percebeu um furúnculo no braço esquerdo. “Nunca tinha tido um na vida, foi a primeira vez. Tive a atitude de tentar tirar o pus e nunca imaginei que isso mudaria toda a minha vida”, conta ao detalhar que a atitude teve as primeiras consequências. “Depois que apertei, ficou bastante inchado e muito vermelho ao redor. Comecei a usar soro fisiológico e tampava a região”.

Apesar do cuidado, Jessica relata que começou a sentir muitas dores, a ponto de precisar ser internada, mesmo depois do uso de muitos medicamentos que atuaram de forma paliativa. “Fui internada com suspeita de meningite e, em 30 de novembro, os exames mostraram uma bactéria no sangue. Logo depois, minhas pernas começaram a formigar. Comecei a andar pelo quarto tentando aliviar, mas no momento em que sentei, não consegui mais levantar. A paralisia já tinha tomado as duas pernas”.

A jovem lembra que precisou ser hospitalizada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), de forma imediata, com risco de morte. “Fui rapidamente para a UTI, onde comecei a tomar antibióticos fortes. A bactéria poderia se espalhar pelo corpo e levar à morte ou deixar sequelas graves. Fiquei uma semana na UTI. Depois, fiz uma cirurgia para verificar se havia algo comprimindo a medula. Na região T7 [da coluna, na área do tórax] encontraram uma pequena quantidade de pus, mas nada estava comprimindo. Sem diagnóstico, fui transferida para outro hospital, em Vitória”.

Em sua nova internação, Jessica finalmente teve conhecimento do que se tratava. “Foi lá que os médicos descobriram que a bactéria se alojou na medula, causando uma inflamação medular, tudo decorrente do furúnculo. Fiquei mais 21 dias internada, tomando antibióticos. As dores lombares eram fortíssimas, agudas e constantes. Chorava dia e noite. Com o tempo, o antibiótico fez efeito, mas a paralisia permaneceu”.

“Os médicos explicaram que a paralisia ocorreu porque a bactéria se alojou justamente na região da medula responsável por transmitir informações para o cérebro. Como essa comunicação foi interrompida, meu corpo não responde da cintura para baixo. Mas existe uma chance de voltar a andar, já que foi uma inflamação e não houve lesão direta na medula”.

“Eu era uma pessoa ativa, amava dançar, pilotar, dirigir, trabalhar. Passei por um quadro de depressão, ansiedade, compulsão e ganhei peso”.

Atualmente, ela compartilha a rotina de tratamento nas redes sociais e afirma que não busca pensar em quando voltará a andar. “Hoje, vejo a vida de forma diferente. Aproveito o dia como se não houvesse amanhã. Voltei a fazer o que mais amo: dançar, sair e ser feliz —mesmo sendo cadeirante. Comecei a contar minha história em vídeos para alertar outras pessoas sobre o que pode acontecer. Meu objetivo é mostrar que viver com uma deficiência, seja ela qual for, pode ser uma aventura maravilhosa”.

Causas e tratamento

Em contato com a reportagem, a dermatologista do Hospital Anchieta, Tatiana Sabaneeff, explica o que pode ter causado a paraplegia da jovem. “Ao tentar manipular a lesão em casa, a paciente provavelmente facilitou a entrada da bactéria em camadas mais profundas da pele. Esse tipo de manipulação pode fazer com que a infecção ultrapasse a barreira cutânea, atinja vasos sanguíneos e se dissemine pela corrente sanguínea –um quadro que chamamos de bacteremia”.

“Uma vez na corrente sanguínea, a bactéria pode se espalhar para diferentes órgãos do corpo, como coração (levando à endocardite), pulmões (provocando pneumonias graves), rins, ossos (osteomielite) e até o sistema nervoso central. No caso de Jéssica, a bactéria se alojou na medula espinhal, causando uma mielite infecciosa, uma inflamação severa que comprometeu os nervos responsáveis pelos movimentos, levando à paraplegia”, explica.

“A possibilidade de recuperação dos movimentos depende de diversos fatores como a extensão e localização da lesão: lesões mais extensas ou localizadas em regiões críticas da medula geralmente têm pior prognóstico. Outro fator é o tipo de bactéria envolvida e a rapidez do tratamento, diz Diogo Haddad, neurologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. “A recuperação pode ser demorada e nem sempre com a completa recuperação dos movimentos. Isso vai depender da gravidade da infecção”, completa Isabella Albuquerque, infectologista do Hospital São Vicente de Paulo (RJ).

O que é furúnculo?

O furúnculo é uma infecção cutânea causada principalmente pela bactéria Staphylococcus aureus, que atinge a raiz de um pelo e provoca uma inflamação profunda na pele.

Entre as principais causas estão a má higiene, o suor excessivo, o atrito constante na pele, o sistema imunológico enfraquecido e condições como o diabetes.

O tratamento pode incluir o uso de compressas mornas para ajudar na drenagem espontânea do pus, além de antibióticos quando a infecção é mais extensa ou recorrente. Em alguns casos, pode ser necessária a drenagem médica do furúnculo.

