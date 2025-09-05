Jovem de Itaituba perde a vida em acidente na BR-163; próximo a Castelo dos Sonhos

O fim da tarde desta quinta-feira (4) foi marcado por uma tragédia na BR-163, próximo ao distrito de Castelo dos Sonhos, em Altamira.

Um veículo Ford EcoSport, com placas de Itaituba, colidiu violentamente contra uma caminhonete. O motorista do EcoSport, Neucivan Rodrigues de Sousa, de apenas 25 anos, não resistiu à gravidade do impacto e morreu no local.

Equipes de resgate foram acionadas, mas nada puderam fazer para salvar a vida do jovem. O corpo foi levado para uma funerária em Castelo dos Sonhos, onde familiares e amigos devem realizar as últimas homenagens.

As circunstâncias que levaram ao acidente serão apuradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e demais órgãos competentes.

