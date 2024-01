Jovem de Novo Progresso perde batalha para câncer de pulmão causado por narguilé e morre aos 15 anos

(Foto>Reprodução)- Andre Lucas Rabelo Pereira, de 15 anos, morador de Novo Progresso, não resistiu a luta contra o de câncer no pulmão pelo uso de narguilé, e morreu neste sábado 6 de janeiro de 2024, em Novo Progresso.

O jovem foi diagnosticado em setembro de 2023, com a doença foi transferido de UTI área para Hospital de Santarém, em outubro recebeu alta médica e retornou para Novo Progresso, onde continuou o tratamento, neste final de semana o estado de saúde agravou e não resistiu e veio a óbito. Ela estava enfrentando o tratamento do segundo tumor. O falecimento do adolescente foi comunicado pela Mãe à reportagem do Jornal Folha do Progresso. O Velório com corpo presente foi na capela da funerária na Avenida Jamanxim, o sepultamento aconteceu neste domingo (8) , no cemitério municipal.

Em Setembro de 2023, com 15 anos, André começou a sentir os primeiros sintomas da doença. Segundo ele, febres, depois perda de peso, foram 12 quilos em menos de um mês, tosse, falta de ar – “Comecei a me sentir mal e rapidamente piorei” – “Não conseguia fazer quase nenhum esforço, foi quando fui ao hospital”. ele deixou um vídeo com relatos sobre a doença (veja abaixo)

No vídeo o adolescente, morador de Novo Progresso, detalha o que sente e faz um alerta a outros jovens.

*Jovem de 15 anos internado por usar narguilé faz vídeo em alerta;narguilé não é coisa pra vida, diz André

O rapaz que aparece no vídeo, sentado em uma praça do Hospital Regional de Santarém (distante 700 km de Novo Progresso), é Andre Lucas Rabelo Pereira, de 15 anos. Nas imagens, ele aparece frágil e comenta a perca de um pulmão.

Clique na imagem e assista ao vídeo

