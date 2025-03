Jovem desaparecida após sair com hóspede da família é encontrada em comunidade de Itaituba (PA)

Foto: Reprodução | Nayele Nunes, de 14 anos, foi localizada pela Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (26) na comunidade Boa Vista do Tapajós, no Km 28, após denúncias de moradores. A adolescente havia deixado sua residência na companhia de Luiz Carlos, 60 anos, hóspede da família, no início da manhã. Luiz Carlos foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos.

A adolescente Nayele Nunes, 14 anos, desaparecida desde a manhã desta quarta-feira (26) em Itaituba, no sudoeste do Pará, foi localizada e resgatada pela Polícia Militar na comunidade Boa Vista do Tapajós, no KM 28. Luiz Carlos, de 60 anos, que estava com ela, foi detido para prestar esclarecimentos.

Segundo relatos de moradores, os dois estariam a caminho de Jacareacanga e decidiram pernoitar na comunidade para pegar um ônibus pela manhã. A localização ocorreu após a repercussão da notícia sobre o desaparecimento, quando populares reconheceram a jovem e acionaram as autoridades.

O caso havia sido registrado como suspeita de sequestro pela mãe de Nayele, que recebeu um áudio de Luiz Carlos afirmando estar com a adolescente em Miritituba, mas sem permitir que ela falasse ao telefone. A polícia segue apurando as circunstâncias do ocorrido.

Fonte: Portal Giro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/03/2025/14:02:18

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...