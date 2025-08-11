Jovem desaparecido é encontrado morto em área de matano Pará

Foto: Reprodução | A vítima desapareceu na tarde de quarta-feira (6/8), por volta das 15h45, após sair de sua residência no Residencial Tiradentes.

O adolescente Keyson Kayck Silva Souza, de 16 anos, que estava desaparecido desde a última quarta-feira (06/08), foi encontrado morto no final da manhã deste sábado (09/08) em Marabá, no sudeste do Pará.

De acordo com informações apuradas, o corpo do jovem foi localizado em uma área de mata no Residencial Tiradentes, no Núcleo Morada Nova. Keyson havia sido visto pela última vez por volta das 15h47 do dia 6 de agosto, ao sair de sua residência no mesmo bairro.

A Polícia Militar esteve no local para isolar a área até a chegada da Polícia Científica, responsável pela perícia e remoção do corpo. As circunstâncias da morte ainda não foram divulgadas, e o caso será investigado pela Polícia Civil.

Fonte: Portal Debate/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/08/2025/22:18:09

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...