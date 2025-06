Jovem desmaia no próprio casamento após noiva chegar ao altar, e vídeo viraliza

Noivo desmaiou no altar durante a cerimônia de casamento em Salete (SC) — Foto: Redes sociais/ Reprodução

Gustavo Schmitz, de 25 anos, foi socorrido por convidados. “Juntou a correria, eu não ter comido quase nada durante o dia e, principalmente, ver minha noiva linda do jeito que estava”, disse.

Um noivo não aguentou a emoção de ver a amada chegando ao altar e desmaiou na própria cerimônia de casamento em Salete, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Gustavo Schmitz, de 25 anos, estava de mãos dadas com a agora esposa, Pâmela Berto Schmitz, quando caiu no chão e foi socorrido por convidados.

A cena foi registrada em vídeo e, logo, compartilhada em páginas nas redes sociais. Uma das publicações tinha mais de 5,4 milhões de visualizações na noite de terça-feira (9).

“Eu sofro muito com ansiedade, tomo remédio. Aí juntou isso, a correria, eu não ter comido quase nada durante o dia e, principalmente, ver minha noiva linda do jeito que estava”, disse à NSC.

A situação ocorreu depois da noiva, de 23 anos, entrar e o pastor começar a falar. A cerimônia ocorreu no último sábado (7).

Gustavo disse que não se lembra da queda, mas soube pela companheira que segundos antes de ir ao chão avisou discretamente que estava passando mal, e que ela não deu muita atenção porque ele é conhecido por ser brincalhão.

Vídeo que repercutiu nas redes sociais mostra que o pastor e convidados correm em direção ao noivo ao vê-lo cair de costas, desacordado. Ele foi socorrido por um amigo médico, que estava presente, e a cerimônia pôde ser concluída, segundo o jovem.

“Eu sempre falo que se não for para causar eu nem saio de casa”, brincou.

