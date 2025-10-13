Jovem é agredido durante confusão em Novo Progresso

Foto: Reprodução | Na manhã do último sábado (11), por volta das 9h35, um jovem identificado como Henrique, de 23 anos, foi agredido fisicamente durante uma confusão ocorrida na Rua Tapajós, bairro Bela Vista, em Novo Progresso (PA).

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, os suspeitos foram identificados como Abenil, de 46 anos, e Carlos, de 24 anos. Ambos foram encontrados em via pública e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Ainda segundo a PM, um terceiro envolvido, identificado apenas como André, não foi localizado no momento da ocorrência.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e segue sob investigação das autoridades competentes.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/10/2025/07:00:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...