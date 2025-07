Jovem é assassinado a tiros dentro de casa no sudeste do Pará

Até o momento, os suspeitos do homicídio ainda não foram identificados.

Um jovem identificado como Lucas Diniz Queiroz, de 23 anos, foi morto a tiros dentro da própria residência, em Ulianópolis, no sudeste do Pará, na noite do último sábado (26).

O homicídio ocorreu por volta das 22h40, na rua do Mercado, localizada no bairro Palmeiras. Até o momento, os suspeitos do homicídio ainda não foram identificados.

De acordo com as primeiras informações repassadas pelas autoridades, a Polícia Militar foi acionada por moradores da área, que relataram ter ouvido disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram Lucas caído no chão da residência, já sem sinais vitais.

O irmão da vítima, que preferiu não se identificar por razões de segurança, prestou depoimento aos policiais. Ele informou que dois homens armados invadiram a casa e efetuaram diversos disparos contra Lucas.

Ainda segundo o relato, os suspeitos estariam hospedados na casa da namorada de um deles, também no município, o que levantou a hipótese de que o crime tenha sido premeditado.

Após o ocorrido, a Polícia Militar isolou a área e acionou a Polícia Civil, que realizou os primeiros levantamentos periciais no local. Em nota, a PC informou que a delegacia de Ulianópolis apura as circunstâncias do homicídio de Lucas. “Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, disseram.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/07/2025/06:00:39

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...