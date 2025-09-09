Jovem é assassinado a tiros em Canaã dos Carajás, no Pará

Corpo foi removido por agentes da Polícia Cientifica. — Foto: Reprodução / TV Liberal

Cristian Fonseca Júnior, de 21 anos, foi morto no centro da cidade por dois homens em uma moto.

Um homem, identificado como Cristian Fonseca Júnior, de 21 anos, foi assassinado a tiros no centro de em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará, nesta segunda-feira (8).

O crime ocorreu por volta das 22h, na avenida Liberdade, no bairro dos Maranhenses. Cristian foi surpreendido em frente ao condomínio onde morava. Segundo informações da polícia, dois homens em uma motocicleta preta se aproximaram e atiraram diversas vezes contra a vítima.

Testemunhas relataram ter ouvido pelos menos seis disparos de arma de fogo. Os suspeitos fugiram rapidamente em seguida.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e isolou a área até a chegada da Polícia Civil (PC) e das equipes do Instituto Médico Legal (IML). Após a perícia científica no local, o corpo foi removido por volta da uma hora da madrugada já desta terça (9).

As investigações estão em andamento pela Divisão de Homicídios, que busca identificar os autores e esclarecer as circunstâncias do assassinato.

