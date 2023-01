Jovem é assassinado a tiros enquanto trabalhava em barraca de feira no Pará

(Foto: reprodução) Darlan de Souza, de 24 anos, foi assassinado por volta de 11h30 de terça-feira(10), na Feira Municipal, localizada no centro de Pacajá, município do sudoeste do Pará.

Segundo informações repassadas pela Polícia, a vítima estava trabalhando em uma banca na feira no momento em que foi abordada por dois homens que estavam armados com uma pistola 380 em uma motocicleta de capacete.

Eles já chegaram efetuando cerca de oito disparos contra a vítima. Após o crime, os suspeitos fugiram. A Polícia Civil foi acionada e esteve no local apurando mais informações e conversando com testemunhas sobre o caso. Diligências foram feitas na tentativa de localizar os atiradores que até o momento não foram encontrados.

O local onde aconteceu o homicídio é bastante movimentado. Darlan estava trabalhando na feira há cerca de três dias. Ninguém no local soube informar qual teria sido a motivação do crime.

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar a morte. Denúncias que possam ajudar podem ser feitas através do 181 ou 190 sem a necessidade de se identificar.

Esse foi o primeiro assassinato registrado em 2023 no município de Pacajá. De acordo com a polícia, a cidade não registrava nenhuma morte violenta há cerca de 37 dias.(as informações são do Confirma Notícia).

