Jovem é baleado durante discussão após chamar o colega de ‘corno’

Caso aconteceu em Manaus (AM) durante um bate-boca por conta de uma picareta

Josiney Assunção de Oliveira, de 21 anos, foi atingido por um disparo na perna na manhã desta terça-feira (23). O incidente ocorreu na rua Palmeira, no bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus (AM), após ele ter chamado um conhecido de “corno” durante uma discussão.

Embora a identidade do suspeito tenha sido mantida em sigilo pela polícia, os agentes revelaram que vítima e acusado se conheciam. A discussão teria começado quando Josiney confrontou o atirador para cobrar uma picareta que havia emprestado.Durante o bate-boca com trocas de ofensas mútuas, Josiney acabou acusando o amigo de ser ‘corno’. Este último, movido pela raiva, sacou uma arma e disparou contra Josiney, que foi socorrido e encaminhado ao Hospital Platão Araújo.

O atirador foi detido no local do crime e posteriormente levado à delegacia, onde foi autuado em flagrante.

Fonte: O Liberal com fotos e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/01/2024/09:17:22

