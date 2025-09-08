Jovem é baleado enquanto andava de bicicleta no Pará

Foto: Reprodução | Testemunhas relataram ainda que o autor do disparo estava em uma motocicleta e conseguiu fugir após o crime.

Um jovem, que ainda não teve a identidade revelada, foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde deste sábado (6), em Castanhal, no nordeste do Pará.

De acordo com informações que circulam nas redes sociais e foram repassadas por moradores da cidade, a vítima seguia de bicicleta quando uma pessoa se aproximou e efetuou um disparo de arma de fogo. O rapaz caiu ao chão logo após ser atingido e foi socorrido para uma unidade hospitalar. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde dele.

Testemunhas relataram ainda que o autor do disparo estava em uma motocicleta e conseguiu fugir após o crime. As circunstâncias da tentativa de homicídio ainda estão sendo apuradas pela Polícia Civil. Nenhum suspeito foi identificado ou preso.

Fonte: O Liberal/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/09/2025/05:35:24

