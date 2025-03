Jovem é condenado a 15 anos de prisão por matar ex-namorada com golpe de faca na frente da filha em MT

Kaique Marques Cavalcanti, de 28 anos, foi condenado a 15 anos de prisão por matar ex-namorada — Foto: Reprodução

Mikaelly Mendes da Silva, de 26 anos, foi morta em outubro de 2023.

A Justiça de Mato Grosso condenou Kaique Marques Cavalcanti, de 28 anos, a 15 anos de prisão por ter matado a ex-namorada, Mikaelly Mendes da Silva, de 26 anos, com uma facada no peito, na frente da filha, de 8 anos, em Tangará da Serra, a 242 km de Cuiabá. O crime aconteceu em outubro de 2023 e a decisão foi divulgada pelo Ministério Público do Estado (MPMT), nesta quinta-feira (13).

Kaique foi condenado pelo crime de feminicídio em âmbito de violência doméstica e familiar. De acordo com a denúncia da 1ª promotoria de Justiça Criminal, Kaique não aceitou o término da relação e foi até a casa de Mikaelly, com uma faca. Ao chegar no local, arrombou a porta e antes que a vítima pudesse reagir, a atingiu com uma facada no tórax.

Ainda conforme a denúncia, a filha do casal presenciou o crime. Kaique fugiu do local e levou a criança. Após ser localizado, ele confessou o crime para a Polícia Militar e disse ter matado Mikaelly após um desentendimento entre eles.

“A investigação revelou que o crime de homicídio fora praticado mediante tortura ou outro meio insidioso ou cruel, vez que o indiciado causou sofrimento desproporcional à vítima, transpassando-a com uma faca, atingindo-a a região do coração, caracterizando a crueldade em sua ação”, diz trecho da denúncia.

Relembre o caso

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta de 5h30 do dia 7 de outubro de 2023 para apurar um feminicídio no Bairro Tangará II. No local, os militares encontraram a vítima com ferimento causado pela faca.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e confirmou a morte de Mikaelly.

Kaique foi encontrado na casa da mãe, com a faca usada no crime. Ele recebeu voz de prisão e foi entregue à Polícia Civil.

