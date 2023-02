Jovem é detido ao tentar invadir escola com machado, gasolina e bombas artesanais

Jovem foi apreendido antes de conseguir entrar em escola municipal de Monte Mor, segundo a Polícia Militar (Foto:Reprodução/ Twitter/ @ativistamask)

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o rapaz caminhando com uma machadinha em direção a duas escolas

Um adolescente de 17 anos tentou invadir um prédio com uma machadinha. Com ele, segundo a Polícia Civil, foram encontrados galões de gasolina e pequenas bombas artesanais. O garoto usava roupas pretas com um símbolo nazista no braço.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o rapaz caminhando com uma machadinha em direção a duas escolas que funcionam no mesmo prédio.

De acordo com a Polícia Militar, o garoto foi interceptado por volta das 8h40, nas proximidades das escolas Municipal Vista Alegre e Estadual Professor Antônio Sproesser, no bairro Jardim Vista Alegre, em São Paulo. Veja:

Ele foi abordado antes mesmo de ter acesso as unidades de ensino, por ter sido visto por moradores com diversos artefatos enquanto dirigia em um carro nas proximidades das escolas. A polícia foi acionada e apreendeu o adolescente. Com ele, segundo a Polícia Civil, foram encontrados galões de gasolina e pequenas bombas artesanais.

De acordo com a Secretaria de Educação de São Paulo, ninguém ficou ferido na ocasião. A Diretoria de Ensino de Capivari, responsável pela administração escolar no local, informou em nota que está à disposição das autoridades. (Com informações de Luciana Carvalho).

Jornal Folha do Progresso em 13/02/2023/16:36:04

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...