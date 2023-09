Jovem é encontrada morta com marcas de tiro em Concórdia do Pará

A jovem ainda não teve a identidade revelada (Foto:Reprodução / Gazeta do Norte).

A vítima, ainda não identificada, foi localizada às margens de uma rodovia na última segunda-feira (25)

O corpo de uma jovem, de idade e nome não identificado até o momento, foi encontrado na tarde da última segunda-feira (25), em Concórdia do Pará, no nordeste paraense.

O cadáver foi localizado por moradores da área às margens de uma rodovia com uma perfuração na cabeça. A suspeita é de que a lesão tenha sido causada por disparo de arma de fogo.

Até o momento, não se tem informações sobre a motivação do crime. O autor do homicídio também não foi identificado. Informações que circulam pelas redes sociais apontam que a vítima teria recebido uma ligação telefônica do ex-companheiro na tarde do crime. Ela teria ido ao encontro dele e, ao chegar no local, os dois tiveram uma discussão, que teria terminado em disparos de arma de fogo. O suspeito teria fugido do local.

Essa versão não foi confirmada até o momento pela polícia. No local do crime, ainda havia alguns pertences da vítima ao lado dela.

Fonte:Gazeta do Norte Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/09/2023/17:14:35

