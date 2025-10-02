Jovem é encontrado morto com sinais de violência após ficar dias desaparecido em Santarém (PA)

A imagem em destaque mostra policiais militares próximos ao corpo localizado, que aparece coberto por um pano branco. (Foto: Reprodução | O Impacto)

Moradores relataram que ouviram tiros e gritos na localidade onde o corpo foi encontrado no fim de semana em que a vítima sumiu.

O corpo de Rainere dos Santos Lira, de 25 anos, foi encontrado com sinais de violência na tarde desta quarta-feira (1º/10), a cerca de 500 metros de distância da avenida Elias Pinto, no bairro Espírito Santo, em Santarém, oeste do Pará. Ele estava desaparecido desde a última sexta-feira (26/9).

Segundo o portal O Impacto, no fim de semana em que Rainere sumiu, moradores chegaram a relatar que ouviram tiros e gritos na localidade onde o corpo foi encontrado. Contudo, não souberam detalhar se havia ligação com o desaparecimento do rapaz.

Para tentar localizá-lo, familiares divulgaram a foto dele em blogs da área para conseguir alguma pista sobre seu paradeiro. No local onde o corpo foi localizado, as polícias Militar (PM) e Científica estiveram presentes para isolar a área e remover o cadáver.

Polícia Civil investiga o caso

A reportagem solicitou um posicionamento da Polícia Civil em busca de mais detalhes do caso. Por nota, a instituição informou que uma equipe foi encaminhada ao local para a realização das diligências iniciais.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/10/07:00:00

