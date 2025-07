Jovem é esfaqueada por usuários de drogas em Santarém (PA)

Foto:Reprodução | Um assalto ocorreu nesta tarde de segunda-feira (07) na Avenida Anísio Chaves, bairro Aeroporto Velho em Santarém.

De acordo com informações preliminares, uma jovem estava trafegando em via pública quando um homem e uma mulher abordaram e anunciaram o assalto em posse arma branca.

Segundo a vítima, cada um estava com uma faca.

“Eu estava atravessando a rua quando o rapaz veio logo me abordar e com uma faca grande e disse pra eu entregar o celular, e em seguida veio a moça para cima de mim, já com uma faquinha de serra, e não deu tempo de reagir, e ela veio logo me esfaqueando, ele também, tentou, mas consegui me esquivar” relatou a vítima.

Complementou que “a faquinha de serra pegou na minha cara e no meu braço, que foi um pouco mais fundo, e no rosto pegou entre o olho e sobrancelha”. Conforme ela, após jogar o aparelho celular, o casal empreendeu fuga.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) acionado para prestar socorro e a Polícia Militar em busca de localizar os suspeitos. Mas, em questão de minutos o 3º Batalhão de Polícia Militar logrou êxito ao capturar Marciana da Silva Ferreira e Felipe, no bairro Prainha.

Após foram encaminhados para a 16ª Seccional de Polícia Civil.

Fonte: O Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/07/2025/07:00:26

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...