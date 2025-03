Jovem é esfaqueado em A Chão; companheira alega legítima defesa: “era eu ou era ele”lter do

(Foto: Reprodução) – José Felipe Lobato Costa foi esfaqueado pela companheira na noite de domingo (2) durante festa carnavalesca na Praça do Sairé, Distrito de Alter do Chão, em Santarém.

A companheira Isabele Coelho alegou que agiu em legítima defesa após o jovem ter agido motivado por ciúme. Ela teria usado o próprio canivete de José para se defender de agressões.

“Ele estava embriagado, sentiu ciúmes de um parente meu, veio para cima de mim, me deitou no chão e ia acertar o meu rosto, então naquele momento ou era eu ou era ele! Acabou que eu acabei agindo por impulso para me defender, para poupar a minha vida naquele momento”, afirmou durante entrevista ao repórter Cleudison Von.

Isabele Coelho contou ainda que não tinha a intenção de ceifar a vida do companheiro e revelou que o casal já vivia uma relação conturbada.

“Quem nos conhecia sabe que a gente já vivia um relacionamento muito turbulento, a gente vivia em meio de brigas o tempo todo e ontem chegou no limite, acabou que eu não aguentei, para me defender eu fui lá e agi dessa forma”, destacou.

A jovem foi apresentada pela Polícia Militar e após prestar depoimento ao delegado foi liberada. Um inquérito será instaurado para averiguar as circunstâncias do ocorrido.

Nota de quadro clínico

A reportagem do O Impacto entrou em contato com o Hospital Municipal, onde o jovem foi levado para atendimento. Em nota enviada, o hospital informou que nesta segunda-feira (3), o paciente J.F.C., vítima de ferimento por arma branca, foi admitido na unidade. Ele passou por procedimento cirúrgico e, no momento, seu quadro clínico é considerado estável.

