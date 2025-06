Jovem é esfaqueado no bairro São Cristovão em Santarém; suspeito é preso

Foto:Reprodução | Na noite de terça-feira (24), uma tentativa de homicídio foi registrada na rua das Verbenas, no bairro São Cristovão, em Santarém. O jovem Matheus Batista Carmo foi esfaqueado nas costas e na mão.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi amparada por populares. Em seguida foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada até o Pronto Socorro Municipal (PSM).

Matheus Batista informou aos militares que o autor das facadas seria Ramon Sá Rebelo. Moradores repassaram a localização da residência para realização de rondas no perímetro, mas não obtiveram êxito.

Família tenta fazer justiça

Horas depois uma nova ocorrência foi repassada aos policiais do 3º BPM. Dessa vez, na Travessa São José no mesmo bairro. A situação seria uma possível briga, pois familiares de Matheus teriam ido até a casa de Ramon para fazer justiça com as próprias mãos.

Quando os policiais ao chegarem no local, os familiares já haviam se evadido. A mãe de Ramon alegou que não sabia do paradeiro do filho, mas autorizou a entrada dos militares na residência.

Durante diligências, a namorada de Ramon foi encontrada e repassou que o suspeito estaria nos fundos da residência em um terreno baldio. Na ocasião, ele recebeu voz de prisão e depois foi conduzido até a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

A namorada, menor de idade, foi encaminhada também para a delegacia com o seu responsável. Foi apresentado um laudo psiquiátrico e receitas de remédios controlados e por este motivo ela foi liberada pelo delegado Jair de Assunção Castro.

A motivação do crime ainda é apurada pelas autoridades competentes, mas a suspeita seria traição. Na manhã desta quarta-feira (25), Ramon foi transferido ao Complexo Penitenciário, onde aguardará pela audiência de custódia.

