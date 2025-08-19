Jovem é espancada até a morte após se recusar a sair com traficante

Foto:Reprodução | O homem apontado como principal autor do crime é Bruno da Silva Loureiro, mais conhecido como “Coronel”

Uma jovem de 22 anos, identificada como Sther Barroso dos Santos, foi brutalmente morta por espancamento após se negar a sair de um baile funk com um traficante.

O crime ocorreu na Vila Aliança, na Zona Oeste do Rio, na madrugada do último domingo (17). A informação do motivo do assassinato é da família e amigos de Sther.

O homem apontado como principal autor do crime é Bruno da Silva Loureiro, mais conhecido como “Coronel”, chefe do tráfico no Muquiço, em Guadalupe, área dominada pela facção criminosa, o Terceiro Comando Puro (TCP).

De acordo com a família de Sther, ela foi deixada na porta de casa já completamente desfigurada pelas agressões. A família tentou socorrê-la e a levou ao Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, mas ela já havia falecido.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 14º BPM (Bangu) foram acionados para checar uma ocorrência de agressão à mulher no Hospital Municipal Albert Schweitzer e que no local foram informados que teria sido em um baile funk na comunidade local.

Nas redes sociais, amigos e parentes lamentaram a morte e compartilharam as anotações da jovem com as metas que havia traçado para o novo ano, que esperava ser o “melhor de sua vida”. “Terminar a escola, fazer três cursos, ter um cachorrinho, focar muito na academia, agradecer a Deus todos os dias” eram algumas dessas metas.

Fonte: O Liberal/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/08/2025/10:48:07

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...