Jovem é hospitalizado com sepse grave após espremer espinha no pescoço

Foto: Reprodução | Geraint Mullins passou por cirurgias de emergência aos 17 anos, após espremer espinha e desenvolver abscesso do tamanho de uma bola de golfe.

Assim como muitos adolescentes, Geraint Mullins tinha o costume de espremer espinhas, mas, aos 16 anos, esse hábito trouxe consequências graves. Poucos dias depois de cutucar a acne no pescoço, o jovem desenvolveu um abscesso do tamanho de uma bola de golfe, que evoluiu rapidamente para sepse.

Depois de sentir muita letargia e completamente fora de si, Mullins foi ao hospital no dia do seu aniversário de 17 anos. Lá, ele passou por uma cirurgia para drenar o pus acumulado no pescoço. Mas a infecção continuou a evoluir na semana seguinte, levando à sepse, e ele passou por uma segunda cirurgia para conter o abscesso.

A sepse é uma resposta inflamatória grave do organismo a uma infecção, geralmente causada por bactérias que entram na corrente sanguínea. Pneumonias, infecções urinárias, abcessos e feridas contaminadas estão entre as principais origens do quadro.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a condição é responsável por uma em cada cinco mortes no mundo. Os sintomas costumam se manifestar de forma rápida e intensa. Fala arrastada, tremores fortes, dificuldade para respirar, febre alta e manchas na pele estão entre os sinais de alerta mais comuns.

A progressão pode ser acelerada, tornando o diagnóstico precoce essencial para reduzir o risco de agravamento. De acordo com a OMS, apenas metade dos pacientes diagnosticados se recupera completamente. Os demais enfrentam alto risco de morte ou podem desenvolver incapacidades permanentes.

Riscos de espremer espinhas

O caso de Mullins chama a atenção para os riscos de espremer espinhas sem os cuidados necessários. A acne é uma lesão inflamada, e mexer nela pode prejudicar a pele de diversas formas. Ao espremer a pele, nossos dedos podem estar sujos, infectando o local com bactérias e piorando a infecção já existente.

Além disso, o pus contido na pele tem outras bactérias que atingem a pele saudável e podem gerar mais acne. Por isso, por mais que seja tentador, não é indicado espremer espinhas. Hoje com 24 anos, Mullins fala publicamente sobre sua experiência para alertar outras pessoas. Ele conta que ignorou os sinais de alerta porque não conhecia os riscos da sepse e afirma que poderia ter morrido se tivesse demorado mais a buscar ajuda. “Se eu não estivesse em forma, poderia estar morto.”

Fonte: Metrópoles

