Jovem é morta por causa de discussão na internet; duas mulheres são presas em flagrante

Suspeitas têm os apelidos ‘Boneca do Mal’ e ‘Gatinha do Mal’. Crime aconteceu em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata Sul.

Uma jovem de 22 anos foi morta a f4cadas em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, por causa de uma discussão na internet. De acordo com a Polícia Civil, duas mulheres foram presas em flagrante pelo crime.

Uma das suspeitas foi identificada como Thaissa da Silva Maximiliano, conhecida como “Boneca do Mal”, de 22 anos. A outra, uma mulher trans de 19 anos, foi identificada apenas como Larissa, cujo apelido é “Gatinha do Mal”.

O crime aconteceu no domingo (8), em frente à casa da suspeita Thaissa, no bairro Jardim Ipiranga. A vítima foi identificada como Maryane Izabelle da Silva Santos.

De acordo com o delegado Everton Bastos, titular da 17ª Delegacia de Homicídios, a vítima e a primeira suspeita tinham uma desavença e discutiram nas redes sociais. Ele contou, ainda, que as duas mulheres presas atribuem uma à outra o crime.

“Eu acredito que tenha sido uma emboscada, porque Larissa chamou a vítima para o local, mas quem estava com o telefone era Thaissa. […] Segundo algumas testemunhas, quem d3sfere o g0lpe por trás é Larissa, que diz que apenas deu a f1ca e que a outra g0lpeou. Não restam dúvidas de que as duas têm envolvimento no assassinato”, afirmou o delegado.

Maryane foi socorrida e levada para uma unidade de saúde. Entretanto, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Tanto Larissa quanto Thaissa foram presas em flagrante e, em audiência de custódia, tiveram a prisão convertida em preventiva. Agora, a polícia tem 10 dias para ouvir testemunhas para concluir o inquérito.

“O motivo foi, de fato, um desentendimento nas redes sociais. Obtivemos algumas informações de testemunhas, que ainda vamos ouvir formalmente. Elas foram intimadas para podermos instruir o inquérito e concluir no prazo”, declarou o delegado.

