Jovem é morta a facadas pelo companheiro e filhos ficam trancados em casa com o corpo da mãe no Mato Grosso, diz polícia

A vítima foi identificada como Lorrane Cristina Silva de Lima, de 23 anos. — Foto: Reprodução

Diretora da escola das crianças disse que alunos faltaram 2 dias e, por isso, foi até a casa, encontrou a família e acionou a polícia. O suspeito do crime é procurado.

Uma mulher de 23 anos foi encontrada morta a facadas dentro de casa, junto com os filhos menores de idade, no Bairro Pedregal, em Diamantino, a 299 km de Cuiabá, nessa quarta-feira (13). A vítima foi identificada como Lorrane Cristina Silva de Lima.

Suspeito matou jovem a facadas para conseguir usar digital e desbloquear celular da vítima, diz delegado

Segundo a Polícia Militar, as equipes receberam uma ligação da diretora do colégio que as crianças estudam, informando que foi até a casa delas depois de estranhar que faltaram às aulas por dois dias seguidos.

Quando as equipes chegaram na casa, junto ao Conselho Tutelar, os filhos da vítima disseram que não tinham a chave do portão, que a mãe estava dormindo e que o padrasto teria ido comprar remédio.

Os policiais pularam o muro e encontraram o corpo da vítima em estado de decomposição em um dos quartos e uma faca ao lado. As crianças foram entregues para a equipe do Conselho Tutelar e o local do crime foi isolado.

O suspeito do crime é o companheiro da vítima, José Edson Douglas Galdino Santos, de 25 anos. No momento, ele está foragido, segundo a polícia.

A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio.

Fonte: g1 MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/03/2024/19:02:52

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...