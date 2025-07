Jovem é morto a facadas em bar; no MT

Foto: Reprodução | Alex Gabriel Nascimento, de 24 anos, morreu após ser esfaqueado em um bar, em Peixoto de Azevedo.

Alex Gabriel Nascimento, de 24 anos, morreu após ser esfaqueado em um bar, em Peixoto de Azevedo, na manhã desta segunda-feira (21). O suspeito é procurado pela polícia e deve responder por homicídio doloso.

De acordo com a Polícia Civil, testemunhas relataram que Alex estava em estado de embriaguez alcoólica e entrou no bar fazendo ameaças a afirmando que quebraria o estabelecimento. O proprietário fechou o bar após a saída de Alex, que retornou e passou a chutar as portas.

Nesse momento, um cliente que não foi identificado, deu dois golpes de faca em Alex. Ele foi socorrido e encaminhado até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde teve a morte confirmada. Segundo a equipe médica, ele sofreu duas perfurações, uma no tórax e outra na clavícula.

Após o crime, o suspeito fugiu. A Polícia Militar fez rondas pela região, mas não o encontrou.

Nas redes sociais, Alex havia publicado um vídeo durante uma festa na noite desse domingo (20).

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) também compareceu ao local. O caso passa a ser investigado pela Polícia Civil.

