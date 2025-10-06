Jovem é morto a facadas na comunidade Soledade, em Santarém; suspeito é o ex-companheiro da namorada

João Paulo Gomes foi morto na comunidade Soledade, no Lago Grande — Foto: Redes Sociais

O crime aconteceu na madrugada deste domingo (5) na região do Lago Grande. Equipes das Polícias Civil e Militar estão em busca do suspeito.

Um jovem identificado como João Paulo Gomes foi morto a facas na madrugada deste domingo (5) na comunidade Soledade em Santarém, no oeste do Pará. O suspeito de ser o autor do crime é o ex-companheiro da namorada do jovem.

De acordo com moradores da comunidade, localizada na região do Lago Grande, João Paulo trabalhava como segurança e estava na comunidade Aracuri. Ao fim da programação, o jovem seguiu para a comunidade Soledade, para encontrar a namorada em outra programação.

Ainda segundo moradores, João Paulo estava com a namorada quando foi atacado pelo suspeito que efetuou pelo menos dois golpes que atingiram o peito e o pescoço. Após o crime, o suspeito fugiu e até a publicação desta reportagem ainda não foi localizado.

A namorada da vítima informou à polícia que o autor da ação criminosa era o seu ex-namorado. Equipes das Polícias Civil e Militar já estão em diligencia na região para localizar e prender o suspeito.

Fonte: g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/10/09:05:28

