Jovem é morto a tiros na frente da filha de 1 ano em Confresa (MT)

Foto: Reprodução – Redes sociais | Um jovem identificado como Bruno Alexandre Souza da Silva, de 24 anos, foi morto a tiros na noite de quarta-feira (8), dentro de casa, no setor Vila Nova, em Confresa (MT).

O crime foi cometido por um homem encapuzado, que chegou ao local e atirou contra a vítima.

De acordo com informações preliminares, Bruno estava na porta de casa segurando a filha de 1 ano quando o atirador se aproximou. Pelo menos quatro disparos foram ouvidos. A criança foi atingida de raspão por um dos tiros e precisou receber suturas médicas.

Bruno chegou a ser levado ao Hospital Municipal de Confresa, mas não resistiu aos ferimentos. Ele apresentava perfurações no braço e no tórax.

A Polícia Civil abriu investigação para esclarecer o caso. Uma das hipóteses iniciais é de que o crime tenha sido motivado por um desentendimento relacionado a uma herança, mas as investigações ainda estão em fase inicial.

Fonte: Estado do Para News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/10/2025/17:21:41

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...