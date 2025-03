Jovem é morto a tiros por dupla em moto no Pará

Foto: Ilustrativa | O caso aconteceu no início da noite desta quinta-feira (06), na rua 10 esquina com a Barão do Rio Branco, no bairro Itamaraty.

Um jovem, identificado como Deivison de Almeida Silva, de 19 anos, foi morto a tiros, no início da noite desta quinta-feira (06), na cidade de Xinguara, no sul do Pará.

De acordo com as primeiras informações, Deivison estava em frente uma residência na companhia de outro jovem, quando uma dupla passou atirando em uma motocicleta. Sem chance de defesa, a vítima morreu no local do atentado, na rua 10 esquina com a Barão do Rio Branco, no bairro Itamaraty.

Um outro jovem, que não teve a identidade divulgada, também foi atingido pelos disparos. Ele foi encaminhado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Xinguara, em estado grave. Uma guarnição do 17º Batalhão Carajás de Xinguara foi até o local e fez buscas, mas nenhum suspeito foi preso.

O caso vai ser investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, para tentar chegar aos envolvidos, e qual a real motivação do crime.

Fonte: Blog do Luiz Pereira e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/03/2025/07:36:34

