Jovem é morto após briga por lata de cerveja no oeste do Pará

(Foto: Reprodução) – O crime ocorreu na madrugada de sábado (23), em Monte Alegre

Um jovem identificado como Alex Cavalcante, de 22 anos, foi morto esfaqueado no município de Monte Alegre, no oeste do Pará. O esfaqueamento ocorreu na madrugada de sábado (23), na Praça Matriz. A vítima foi socorrida ao hospital do município, no entanto, evoluiu a óbito. Os relatos iniciais são de que uma briga por uma lata de cerveja teria ocorrido entre a vítima e o principal suspeito, que foi preso.

Os relatos da Polícia Militar são de que os agentes foram informados pelos médicos do hospital sobre o esfaqueamento, após a vítima dar entrada na unidade com uma lesão de arma branca na região do pescoço. Para os militares, foi informada a versão de que Alex e o suspeito consumiam bebida alcoólica juntos e teriam se desentendido.

Durante a briga, o jovem teria sido esfaqueado. No entanto, os familiares do principal suspeito alegam que tudo ocorreu após o homem ser perseguido por um grupo de pessoas que queriam agredi-lo. No momento da confusão, conforme os relatos, o assassino teria desferido o golpe em Alex para se defender. Todas as versões serão apuradas pelas autoridades policiais no decorrer das investigações sobre o caso.

A PM realizou várias buscas pela cidade para localizar o principal suspeito, que havia fugido após o esfaqueamento. O homem foi localizado em uma área de mata no bairro Planalto. Após ser localizado, ele foi detido e encaminhado para a delegacia.

Segundo as informações policiais, o indivíduo seria reincidente em crimes cometidos com uso de arma branca. A Polícia Civil informa que o suspeito foi preso em flagrante por homicídio e está à disposição da Justiça.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/08/2025/10:24:55

