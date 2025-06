Jovem é morto com um tiro na cabeça em Redenção (PA)

Foto:Reprodução | Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, comunica.

Wanderson Filho Silva Brito, de 22 anos, foi morto com um tiro na cabeça dentro da residência de familiares na manhã de sexta-feira (27), em Redenção, no sul do Pará. O crime, cercado de mistério, ocorreu na Rua 13, no setor Marechal Rondon.

De acordo com as informações iniciais, o jovem teria sido encontrado morto pela família, que foi surpreendido pelo barulho do disparo de arma de fogo.

Nenhum revólver ou outro tipo de armamento foi localizado pelos parentes no local onde o corpo estava. As autoridades policiais investigam a circunstância e a autoria do crime.

“A Polícia Civil informa que a Delegacia de Homicídios de Redenção trabalha para identificar e localizar os suspeitos do homicídio de Wanderson Filho Silva Brito. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, comunica.

O crime ocorreu por volta das 8h20. Os relatos de familiares são de que Wanderson teria passado uma noite na casa de amigos consumindo bebidas alcoólicas e teria fechado contato com os familiares e relatado onde estava.

Durante a manhã, ele teria retornado para a residência da família e ido até a cozinha, local onde foi encontrado sem vida. Os pais disseram que estavam dormindo no quarto quando foram descobertos com o barulho de um único tiro. Ao correrem para ver o que estava acontecendo, localizaram o jovem morto. Não teria mais ninguém no local e a porta da casa estava aberta.

Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Redenção não serviriam como imóvel para apurar o crime. Os agentes interessadosseram o jovem retornado sozinho ou acompanhado para a casa, o que poderia indicar um suspeito possível para o homicídio. A rua onde o crime ocorreu seria de pouca entrega e não há casas próximas, o que dificulta a coleta de imagens de câmeras de segurança.

