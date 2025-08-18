Jovem é morto por fazer foto com sinal associado à facção, em Sorriso MT

Foto: Reprodução | Vítima tinha 23 anos e foi morto com tiros na cabeça.

Weliton Gomes Souza Feitosa, de 23 anos, foi assassinado na noite desse domingo (17), em Sorriso (397 km de Cuiabá), após tirar uma foto em que fazia um gesto que foi entendido como um sinal de uma facção criminosa.

A vítima vivia em Matupá e estava a passeio em Sorriso. Junto com um amigo, foi a um bar onde tiraram uma foto. Nesse momento, a vítima teria feito o gesto com as mãos. Um outro cliente do estabelecimento foi tirar satisfação com a vítima e a fez apagar o arquivo do telefone.

No período da noite, a vítima estava com amigos em uma quitinete, quando quatro criminosos chegaram ao local em duas motocicletas. Eles invadiram a propriedade e fizeram disparos contra Weliton, principalmente na região da cabeça.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a vítima já estava sem vida.

Uma pessoa foi presa suspeita de participação no crime. O caso é investigado.

