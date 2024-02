Jovem é presa com droga em pote de creme para cabelo em Itaituba-Pará

(Foto: Reprodução / PM-PA )- Policiais da 1ª Companhia Independente de Missões Especiais (1ª CIME), unidade vinculada ao Comando de Missões Especiais (CME), apreenderam uma adolescente pela prática de conduta análoga ao crime de tráfico de entorpecentes, durante uma ação realizada nesta segunda-feira (12), no município de Itaituba, sudoeste do Estado.

Durante o patrulhamento preventivo pelo centro do município, os policiais receberam informações sobre um suposto veículo que estaria comercializando entorpecentes na área. A guarnição deslocou até o centro da cidade e avistou o citado automóvel com características semelhantes às informadas. A guarnição sinalizou parada ao condutor, porém ele desobedeceu à ordem e empreendeu fuga em direção ao Porto da Balsa. Durante a fuga, uma jovem foi vista saindo do veículo e correndo em direção a uma embarcação que fazia a travessia do rio.

A equipe alcançou ela e, após busca pessoal, foi encontrada, em sua bolsa, uma porção de substância análoga à maconha, além de um material petrificado popularmente conhecido por “crack”, totalizando 102g de entorpecentes. Diante dos fatos, a adolescente e os entorpecentes apreendidos foram encaminhados à Seccional do município, para adoção dos atos de polícia judiciária pertinentes, na forma da lei.

Fonte: PM-PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/02/2024/09:48:42

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...