Jovem é presa em Marabá após abandonar recém-nascido horas depois do parto

Foto:Reprodução | O crime ocorreu na tarde desta terça-feira (12), poucas horas depois de a criança nascer no Hospital Materno Infantil (HMI) da cidade.

Uma ação rápida da Polícia Militar e da Polícia Civil resultou na prisão de Vitória Martins Vasconcelos, acusada de abandonar o próprio filho recém-nascido na calçada de uma residência, próximo a um bueiro de esgoto, na Rua Rio Grande do Sul, Bairro Belo Horizonte, Núcleo Cidade Nova, em Marabá.

Segundo informações do 34° Batalhão de Polícia Militar (BPM), por volta de 13h30, a proprietária de um imóvel percebeu a presença do bebê em frente à sua casa e, imediatamente, acionou a PM, o Conselho Tutelar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O recém-nascido, que nasceu às 9h desta terça-feira (12) no HMI, recebeu atendimento médico e foi encaminhado novamente à unidade hospitalar, onde permanece sob cuidados.

Em seguida, todas as viaturas do 34° Batalhão foram mobilizadas para localizar a pessoa responsável pelo abandono. Por volta das 16h30, em ação integrada com a Polícia Civil, foram iniciadas diligências para identificar a autora do delito. As equipes obtiveram informações sobre uma possível suspeita vista no Hospital Materno Infantil e receberam o endereço na Rua Salvador, no Bairro Belo Horizonte.

No primeiro momento, a mulher não foi localizada no endereço indicado. Ao conversarem com moradores da vizinhança, os policiais foram informados de que a suspeita residia, na verdade, em outro imóvel na mesma rua.

No local, os agentes encontraram Vitória Martins Vasconcelos, que confessou ser a mãe do recém-nascido e admitiu tê-lo abandonado.

A acusada foi conduzida à Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) para os procedimentos cabíveis, sem a necessidade de algemas. O recém-nascido sobreviveu e permanece sob acompanhamento médico e do Conselho Tutelar.

