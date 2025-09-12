Jovem é presa por cobrar para apagar fofoca publicada nas redes sociais

A cobrança das fofocas dos moradores das cidades era a principal fonte de renda da suspeita, que foi presa. (Reprodução/ Redes Sociais)

Suspeita de 21 anos é investigada pelos crimes de extorsão, difamação e injúria praticados em redes sociais

Uma mulher de 21 anos, identificada como Anielly Mariana Sousa Silva, foi presa sob suspeita de extorsão digital em Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro. A suspeita era administradora de uma página local de fofocas nas redes sociais e cobrava cerca de R$ 300 para remover as postagens difamatórias contra moradores da cidade com menos de 30 mil habitantes.

De acordo com a polícia, ela fazia publicações que atentavam contra a honra e a dignidade de moradores da cidade e também da vizinha Uberaba. A Justiça decretou a prisão preventiva da suspeita, o bloqueio de suas contas bancárias e a suspensão por prazo indeterminado do perfil de fofocas nas redes sociais. A cobrança das fofocas dos moradores das cidades era a principal fonte de renda da suspeita.

A operação Maledicta Bocca (expressão em latim que significa “boca maldita”) durou aproximadamente 50 dias e o delegado responsável pelo caso solicitou que outras pessoas lesadas pelas publicações e que fizeram pagamentos para a suspeita também procurem a polícia.

A suspeita segue em detenção na Penitenciária Professor Aloisio Inácio Oliveira, em Uberaba.

