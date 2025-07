Jovem é presa por tráfico após denúncia anônima em Parauapebas

(Foto: Reprodução) – A mulher foi abordada e identificada como T.F.S., de 20 anos.

Durante patrulhamento de rotina na madrugada deste sábado (5), por volta das 2h20, no Bairro Casas Populares I, em Parauapebas, uma guarnição da Polícia Militar foi abordada por uma mulher que preferiu não se identificar. A denunciante relatou que uma jovem estaria comercializando entorpecentes nas proximidades do conhecido Bar do Chapéu Caído.

De acordo com a denúncia, a suspeita era uma mulher de aparência jovem, pequena e magra, vestindo um vestido branco e uma jaqueta. Com base nas informações, os militares se deslocaram até o ponto indicado e visualizaram uma pessoa com as mesmas características deixando o local.

A mulher foi abordada e identificada como T.F.S., de 20 anos. Segundo relato policial, a suspeita demonstrou nervosismo e, de forma espontânea, entregou aos agentes os entorpecentes que carregava: 10 invólucros de substância esbranquiçada semelhante à cocaína e um invólucro com substância amarelada semelhante ao crack.

Inicialmente, T.F.S. se apresentou como menor de idade, o que levou a guarnição a acionar outra equipe de apoio para confirmar os dados pessoais. Em diligência realizada na residência da suspeita, no bairro Tropical, os policiais constataram, por meio de documentos, que a jovem havia mentido: ela é maior de idade, nascida em 14 de abril de 2005.

Já na 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde foi apresentada com o material apreendido, a acusada informou que estaria comercializando as drogas a mando de seu companheiro.

Diante da materialidade do crime, ela foi autuada em flagrante por tráfico de entorpecentes e ficou à disposição da Justiça.

A Polícia Militar reforça que ações de combate ao tráfico seguem sendo prioridade e destaca a importância da colaboração da comunidade, por meio de denúncias anônimas, para a manutenção da segurança pública.

