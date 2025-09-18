Jovem é preso acusado de tentar estuprar a sobrinha, no nordeste do Pará

Foto:Reprodução | No município de Marapanim, região do nordeste paraense, um jovem, de 21 anos, foi preso pela Polícia Militar acusado de tentativa de estupro contra sua sobrinha, de apenas 5 anos de idade. A mãe do acusado foi quem fez a denúncia.

Na manhã de quarta-feira (17), por volta das 11h30min, uma mulher abordou uma guarnição da Polícia Militar, em via pública, informando que seu filho tinha tentado abusar sexualmente da própria sobrinha, uma criança de 5 anos, neta da denunciante.

Policiais militares do 23⁰ Pelotão foram até o endereço do acusado que, ao ver os policiais, saiu correndo, mas logo foi alcançado e preso.

O jovem foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Marapanim, onde a ocorrência foi registrada como tentativa de estupro de vulnerável. A PM não divulgou o nome e nem o endereço do acusado para preservar também a identidade da vítima.

