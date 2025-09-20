Jovem é preso após tentar matar o próprio irmão, em Santarém (PA)

Foto:Reprodução | Na noite de sexta-feira (19), a Polícia Militar prendeu um jovem que tentou matar o próprio irmão no bairro Urumari, em Santarém.

Segundo informações iniciais, durante uma discussão Carlos Emanuel, 23 anos, teria sido atingido por dois tapas. Após ser agredido, atacou o irmão com dois golpes de chave de fenda.

Carlos Emanuel foi levado até a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Na delegacia, ao ser questionado pela imprensa local afirmou não estar arrependido.

“Não me arrependo de nada, na moral! Em cara de homem não se bate não! Tomara que ele esteja no inferno logo. Eu não estou nem aí sé é meu irmão!”, enfatizou.

Os dois são irmãos apenas por parte de mãe. O quadro clínico de saúde do ferido não foi divulgado pela família.

O caso foi registrado na delegacia.

