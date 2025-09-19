Jovem é preso com pistola, munições e droga durante abordagem em Santarém

Armas e entorpecentes encontrados no carro do suspeito. — Foto: Polícia Militar/Divulgação

Ação ocorreu na madrugada desta sexta-feira (19) e resultou na apreensão de arma de uso restrito.

Na madrugada desta sexta-feira (19), por volta de 0h30, a Polícia Militar realizou uma abordagem na Avenida Fernando Guilhon, no cruzamento com a Estrada do Pajuçara, após denúncias de que pessoas estariam consumindo entorpecentes e portando arma de fogo enquanto se deslocavam para uma festa clandestina.

No interior do veículo que o suspeito conduzia, foram encontrados uma pistola calibre 9mm, dois carregadores abastecidos com 34 munições intactas de uso restrito e dois invólucros com substância semelhante à cocaína.

Questionado, o jovem afirmou que a arma pertencia a ele e que havia sido adquirida em Laranjal do Jari (AP), sem registro ou porte legal. Diante da situação, recebeu voz de prisão e foi conduzido à unidade policial para os devidos procedimentos legais.

A ocorrência chamou atenção não apenas pela quantidade de munição apreendida, mas também pela informação de que o grupo estaria a caminho de um evento clandestino, reforçando a preocupação das autoridades com a segurança pública e o tráfico de armas na região.

Fonte: G1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/09/2025/15:43:42

