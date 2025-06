Jovem é preso por violência doméstica contra a própria mãe em Novo Progresso

Foto: Reprodução | Na madrugada desta sexta-feira (20), por volta das 03h20, guarnições da Polícia Militar foram acionadas para atender uma ocorrência de violência doméstica na Rua Primavera, bairro Tom da Alegria III, em Novo Progresso (PA).

Segundo informações da PM, a senhora Fabiane relatou que seu filho, Higor S. G. P. estava agressivo e promovendo desordem dentro da residência, tendo inclusive a agredido fisicamente.

Ao chegar no local, os policiais confirmaram os fatos e deram voz de prisão ao suspeito, que resistiu à abordagem, sendo necessário o uso moderado da força e de algemas, conforme previsto na Súmula Vinculante nº 11 do STF.

Durante o encaminhamento à delegacia, o acusado proferiu ofensas verbais aos policiais. O caso foi apresentado à autoridade de plantão para os procedimentos legais cabíveis.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/06/2025/15:24:41

