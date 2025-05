Jovem é preso suspeito de matar a própria mãe no Pará; ele confessou crime no dia das Mães

Jovem é preso suspeito de matar a própria mãe no dia das mães no Pará — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Prisão foi na terça-feira, mas o crime foi no dia das mães. Segundo as invetsigações, jovem matou a mãe por asfixia e premeditou o crime.

Um jovem de 22 anos foi preso na terça-feira (13) suspeito de matar a própria mãe em Goianésia do Pará, sudeste do estado, no dia das mães, no último domingo (11).

A vítima, Raimunda Agostinha Gonçalves de Andrade, de 52 anos, foi morta na casa onde morava, durante a madrugada do dia das mães. A suspeita da polícia é que o filho tenha premeditado o crime.

O jovem procurou espontaneamente a delegacia ainda no dia das mães e disse em depoimento que a mãe tentou atacá-lo com uma faca. Ele alegou legítima defesa e que matou a vítima durante uma luta corporal. Após o depoimento, foi liberado.

No entanto, a versão não convenceu a polícia, que identificou “inconsistências” durante as investigações e pediu a prisão do suspeito. Ele foi detido na terça em um bairro distante cerca de dois quilômetros do local do crime.

De acordo com o delegado Lindoval Ferreira Borges, a equipe policial e a perícia identificaram indícios de premeditação.

“Na cena se constatou que ele tinha premeditado o crime. Ele comprou gasolina e um lençol, que provavelmente foi usado para asfixiar a mãe”, disse o delegado.

O lençol estava embebido no combustível e cobria o corpo da vítima. “O laudo do local do crime sugere que a vítima foi sufocada, em um cenário que indica que o crime teve início sobre a cama e terminou no chão do quarto”, informou ainda a polícia.

A faca, supostamente usada pela mãe para atacá-lo, estava guardada em um armário. As investigações continuam para descobrir a motivação do crime e o suspeito foi transferido para o sistema prisional em Tucuruí.

Fonte: g1 PA/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/05/2025/10:57:18

