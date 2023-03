Jovem é sequestrada, dopada e estuprada no Dia da Mulher em Santarém

(Foto:Reprodução) – A Polícia Civil por meio da Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher (Deam) procura o acusado de ter abusado sexualmente de uma jovem de 20 anos, na quarta-feira (8), em Santarém.

O Delegado Gustavo Ceccagno informou que a vítima compareceu à delegacia na quinta-feira (9) para relatar que por volta das 18h, um elemento em um carro preto de posse de uma arma de fogo a ameaçou e a obrigou a entrar no veículo.

“Passando o viaduto ele mandou ela passar para trás do veículo, onde ele também foi e lá começou a praticar alguns atos libidinosos. Passar a mão nas partes íntimas dela”, disse o delegado.

Em determinado momento, o acusado deu uma coronhada na cabeça, dopou a jovem com uma substância em um pano e depois de perder a consciência só foi perceber onde estava já chegando em Alter do Chão.

“Ao passar por uma lombada ou um buraco, com a redução de velocidade do veículo, ela conseguiu saltar do carro e empreender fuga para o mato”, detalhou Gustavo Ceccagno.

A vítima passou por exames sexológicos e toxicológicos. Um retrato falado foi feito e a polícia civil realiza diligências para capturar o homem que cometeu o crime.

Por:Jornal Folha do Progresso em 09/03/2023/12:16:37 com informações do O Impacto – colaborou Blog do Pião

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...