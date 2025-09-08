Jovem é sequestrado em bar, torturado e mantido em cativeiro por bandidos no MT

Foto: Reprodução | Ele conseguiu fugir do local e, em contato com a polícia, disse que seria queimado vivo pelos criminosos.

Um jovem identificado como João Vitor de Moura, de 18 anos, foi sequestrado, torturado e mantido em cárcere privado por bandidos na noite desse sábado (6), no município de Sapezal (a 510 km de Cuiabá). Ele conseguiu fugir do cativeiro e, em contato com a polícia, disse que seria queimado vivo pelos criminosos.

Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe foi acionada para atender uma ocorrência na fazenda Aliança, após um jovem chegar no local pedindo por socorro e dizendo que foi vítima de sequestro. O rapaz estava visivelmente abalado e com múltiplos ferimentos pelo corpo.

De acordo com o relato da vítima, era por volta das 20h30 quando ele estava em um bar, na companhia de um colega de trabalho, quando foi abordado por indivíduos desconhecidos. Os bandidos obrigaram João Vitor a entrar em um Polo branco, caracterizado como táxi, dizendo que a vítima pertencia a uma facção criminosa.

Na sequência, ele foi levado a um local afastado da cidade, onde foi mantido em cárcere privado, amarrado pelos pés e mãos, e submetido a tortura física e psicológica. Os agressores utilizaram pedaços de madeira, cordas e até tentaram queimá-lo com gasolina.

No local, João Vitor e seus familiares também foram alvo de ameaças. Os criminosos mantinham contato telefônico com um indivíduo, supostamente recluso em uma unidade prisional, que orientava as ações contra a vítima.

Os sequestradores exigiam que João Vitor confessasse vínculos com uma facção. Após horas de tortura, ele conseguiu fugir do cativeiro, correndo por uma lavoura e chegou à fazenda em busca de socorro. Ele deixou para trás seu celular e carteira.

Em diligências no local do crime, a polícia encontrou vestígios compatíveis com o relato, incluindo pedaços de corda e um tênis pertencente à vítima. João Vitor também conseguiu identificar os veículos usados pelos sequestradores, sendo um Polo branco, identificado como táxi, um Voyage branco e uma moto vermelha.

Os criminosos não foram localizados. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

