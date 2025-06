Jovem encontrada morta em vulcão na Indonésia era parente de líder religioso de Novo Progresso

Juliana Marins, de 26 anos caiu em trecho perigoso do Monte Rinjani e não resistiu à espera pelo resgate. Corpo foi localizado por equipes de busca nesta terça-feira (24).

A brasileira que teve sua morte confirmada após ficar desaparecida por quatro dias no vulcão, na Indonésia, era prima do pastor Rodrigo Marins, conhecido líder religioso da Igreja Batista de Novo Progresso, no sudoeste do Pará.

A jovem desapareceu no dia 21 de junho de 2025 durante uma trilha e foi encontrada morta após dias de buscas intensas. O caso teve repercussão internacional e mobilizou autoridades locais.

Aos familiares, amigos e à comunidade da Igreja Batista, deixamos nossos sentimentos e solidariedade.

