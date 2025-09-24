Jovem encontrado morto no Rio Itacaiúnas em Marabá tinha ligação com o Comando Vermelho

Foto:Reprodução | Carlos Vinicius acumulava três passagens policiais, sendo uma por tráfico de entorpecentes e duas por consumo de drogas.

O corpo encontrado no início da tarde de segunda-feira (22/9), no Rio Itacaiúnas, próximo ao ponto conhecido como “areal”, no bairro Amapá, Núcleo Cidade Nova, foi identificado como sendo de Carlos Vinicius Feitosa Xavier, de 21 anos.

A descoberta não se tratava apenas de um caso de afogamento: segundo a Polícia Civil, o jovem tinha um histórico marcado por envolvimento em crimes e ligação direta com a facção Comando Vermelho (CV).

Carlos Vinicius acumulava três passagens policiais, sendo uma por tráfico de entorpecentes e duas por consumo de drogas. Em abril deste ano, ele foi preso em flagrante durante uma operação da Polícia Militar no Residencial Tiradentes, Núcleo Morada Nova, em Marabá. Na ocasião, ele estava acompanhado de um adolescente. Os policiais avistaram os dois em atitude suspeita e, durante a abordagem, encontraram com Carlos três invólucros de crack. Nas proximidades, foi localizada ainda uma embalagem contendo 17 trouxas de maconha. O flagrante foi registrado e ambos foram levados à delegacia.

Além da ligação com o tráfico, Carlos Vinicius também já havia se envolvido em outro episódio grave: segundo registros policiais, ele foi apontado como o autor de ameaças contra um professor da Escola Walquise Vianna, no bairro São Félix, chegando inclusive a efetuar disparos de arma de fogo contra o carro da vítima. O caso gerou grande preocupação entre pais e alunos da comunidade escolar na época.

De acordo com as investigações preliminares, a morte de Carlos Vinicius pode estar relacionada a sua atuação criminosa. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de execução, uma vez que, além de faccionado, ele era usuário de drogas, situação que frequentemente gera conflitos dentro e fora das próprias organizações criminosas. A suspeita é de que ele tenha sido assassinado e o corpo posteriormente desovado no rio.

A Delegacia de Homicídios da 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Marabá investiga o caso e busca reunir provas que possam identificar os responsáveis pela morte.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/09/2025/07:00:00

