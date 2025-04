Jovem esfaqueia e mata ex da atual companheira em Osasco (SP)

Foto: Shutterstock | A ocorrência foi registrada no bairro Pestana, em Osasco, na região metropolitana de São Paulo.

Um homem de 35 anos morreu após ser atingido por golpe de faca pelo atual companheiro da sua ex na tarde dessa terça-feira, 8. A ocorrência foi registrada no bairro Pestana, em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado, as diligências para localizar e prender o autor do crime seguem em andamento.

A Polícia Civil foi acionada para atender a ocorrência e, no local, apurou que o suspeito, um homem de 26 anos, atingiu a vítima e fugiu em seguida. Conforme a SSP, a vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao Pronto-Socorro Pestana, mas não resistiu aos ferimentos.

Posteriormente, a companheira do suspeito foi localizada pelos policiais e informou desconhecer o paradeiro dele. O caso foi registrado como homicídio no 1º Distrito Policial de Osasco. As investigações também seguem em andamento para esclarecer o motivo do crime.

Fonte: O Estadão Conteúdo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/04/2025/13:12:04

