Jovem estuprada pelo cunhado e queimada viva pelo namorado durante festa morre

(Foto: Reprodução) -Um crime bárbaro chocou milhões de pessoas durante este carnaval. Uma jovem de 19 anos foi estuprada pelo concunhado e queimada viva pelo namorado durante um churrasco na casa de amigos no último domingo (3), em São Paulo.

A estudante Isabela Almeida foi ao evento com o próprio namorado, William Felipe Alves, e após participar de um jogo onde quem perdia era obrigado a virar um copo de bebida, acabou ficando bastante alcoolizada e passou mal.

Segundo testemunhas, a jovem foi levada por amigas para descansar em um dos quartos. Foi quando o cunhado de seu namorado, identificado apenas como Leonardo, entrou no compartimento onde a jovem estava desacordada e passou a abusar sexualmente de Isabela.

Neste momento Willian teria entrado no quarto. Ao se deparar com a cena, o rapaz de 21 anos espancou a namorada e ateou fogo nela. Isabela teve 80% do corpo queimado e, depois de alguns dias internada em estado grave, não resistiu aos ferimentos e morreu. Leonardo também teria sido agredido por Willian e foi encaminhado a um hospital com ferimentos leves.

Médicos informaram que a jovem teve falência dos órgãos na manhã desta quarta-feira (6).

“Ela era uma menina linda e o estado em que ela se encontrava no hospital era lastimável. Foi chocante chegar no hospital e ver como ela ficou”, desabafou Marcelo Oliveira, tio de Isabela.

“A família não concordava com a relação de Isabela com esse cidadão, mas meu irmão [pai de Isabela] recebeu ele na casa dele e sempre o tratou bem […] e em troca ele fez isso com a minha sobrinha”, lamentou o tio.

Queimada viva

Depois de ser brutalmente espancada por Willian e pela cunhada, Isabela conseguiu ser resgatada das garras do agressor por outras pessoas que participavam da festa. A jovem foi trancada dentro de um banheiro para que Willian não a matasse. Mas o homem não se conteve.

“Ele começou a colocar fogo em plástico e empurrar por debaixo da porta do banheiro. Willian colocou tanto plástico queimado para dentro do banheiro, que Isabela teve de sair para não morrer asfixiada”, conta o tio.

“Premeditadamente, ele já havia ateado fogo em um colchão perto da porta. Quando a minha sobrinha saiu do banheiro, ele jogou ela em cima do colchão em chamas”, conclui o tio.

A polícia foi acionada e Willian Felipe Alves acabou preso em flagrante ainda no local. Ele responderá por homicídio qualificado e lesão corporal.

Leonardo prestou depoimento na delegacia e disse que foi até o quarto no andar de cima para “pegar uma blusa”. Leonardo disse ainda que “não se recorda de nada do que aconteceu” e que não sabe explicar por que estava sem roupas na cama em cima de Isabela. Ele permanece em liberdade.

Investigação

A Polícia Civil de Franco da Rocha investiga o assassinato de Isabela. A prisão temporária de Willian foi convertida em preventiva nesta quinta-feira (7).

Em depoimento, Willian alega ter espancado a namorada porque imaginou que ela o estivesse traindo com Leonardo. Testemunhas confrontam a versão do rapaz, já que Isabela estava tão mal que sequer conseguia se sustentar em pé.

(Com informações do Pragmatismo Político)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...